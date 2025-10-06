"Masowe wysiedlenia Polaków". MSWiA ostrzega przed dezinformacją

"W związku z wojną w Ukrainie i z kryzysem w Strefie Gazy, pojawia się sporo fałszywych informacji dotyczących przejmowania polskim ziem i majątków. W sieci pojawiło się nagranie z fałszywymi informacjami – 'Masowa ewakuacja i wysiedlenia Polaków na rzecz cudzoziemców z Izraela i Ukrainy' – na temat przepisów rzekomo przygotowanych przez rząd"

– przekazał resort kierowany przez Marcina Kierwińskiego.

MSWiA wskazuje, że "30 maja 2025 roku wydano rozporządzenie Rady Ministrów, które dotyczy przygotowania planów ewakuacji ludności, zabezpieczenia mienia oraz zadań dla samorządów w tym zakresie. Nie mam w nim jednak mowy o wysiedlaniu Polaków".

"Nagranie zostało już oznaczone jako propagujące nieprawdziwe treści i zniknęło z portalu społecznościowego. Bądźmy czujni na dezinformację" – apeluje ministerstwo.

Sondaż: Polacy coraz bardziej niechętni Ukraińcom

Coraz więcej Polaków negatywnie ocenia obecność Ukraińców w kraju – wynika z wrześniowego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Choć pozytywnie o Ukraińcach wypowiada się jeszcze 52,7 proc. respondentów, to aż 37 proc. deklaruje opinię negatywną. Dwa lata temu sytuacja wyglądała inaczej – we wrześniu 2023 r. pozytywnych ocen było 64,4 proc., a negatywnych zaledwie 29,5 proc. Trend spadkowy jest coraz bardziej wyraźny.

Ekspert: Rozlało się to na całą klasę polityczną

– Myślę, że polityka miała tutaj kluczowy wpływ. Ten język niechęci do Ukraińców, którym mówi przede wszystkim Konfederacja, później przejęło go Prawo i Sprawiedliwość, a następnie rozlało się to na całą klasę polityczną – komentuje wyniki badań dr Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych.

Badanie wskazuje też różnice polityczne: wśród wyborców koalicji rządzącej pozytywnie Ukraińców ocenia 62 proc., a negatywnie 32 proc. W elektoracie opozycji proporcje są bardziej wyrównane – 49 do 40 proc. Ekspert podkreśla, że nie bez znaczenia była także retoryka dotycząca świadczeń socjalnych. – Nawet kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski opowiedział się za tym, by 800 plus otrzymywali tylko ci Ukraińcy, którzy mieszkają, pracują i płacą podatki w Polsce. To dołożyło się do przekonania, że Ukraińcy żyją na nasz koszt – zaznacza Kucharczyk.

Czytaj też:

Współpracował z Rosją, organizował zamachy. Polska wydała 16-latka Ukrainie