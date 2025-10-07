Piski w trawie Strasburga

Jeszce nigdy w historii Parlamentu Europejskiego nie było takiej intensywności prób politycznego zgilotynowania swoistego organu wykonawczego Unii. Przypomnę, że pierwsza próba miała miejsce w lipcu tego roku. Matematycznie skazane są one, przynajmniej na razie, na porażkę, ale w wymiarze propagandowym znaczą wiele. Czy ilość przejdzie w jakość i Ursula Gertrud von der Leyen wraz z dwudziestoma sześcioma komisarzami będzie zmuszona odejść? Może nie jest to „mision impossible", ale będzie to skrajnie trudne.

Ponadto omówiono też „Rolę unijnych strategii politycznych w kształtowaniu europejskiego modelu sportu". Była również debata zatytułowana „Sprawiedliwość międzypokoleniowa w Europie w kontekście Międzynarodowego Dnia Osób Starszych".

A teraz przykład euro-nowomowy. Oto tytuł debaty, które trwa dziś tj. we wtorek: „Czas ukończyć w pełni zintegrowany jednolity rynek: klucz do wzrostu i przyszłego dobrobytu w Europie".

Tradycyjnie zaproszono też ważnych gości, aby wygłosili przemówienie: będą nimi premier Wielkiego Księstwa Luksemburg Luc Frieden oraz premier... Grenlandii (sic!) Jens-Frederic Nielsen. Zaproszenie akurat szefa rządu nawet nie państwa, tylko części terytorium Królestwa Danii jest aintelektualną próbą dania prztyczka w nos Donaldowi Trumpowi i USA. Być może niektóre instytucje unijne nie czują, jak łatwo przekraczają granicę śmieszności.

W czasie tej sesji są też i polskie wątki. Takie, niestety, do których się już, przyzwyczailiśmy. Chodzi o kolejną serię uchylenia immunitetów europosłom PiS. Tym razem tarczą strzelniczą stali się Michał Dworczyk i Daniel Obajtek. Żeby być jednak sprawiedliwym: w agendzie sesji jest też wniosek o uchylenie immunitetu na żądanie władz węgierskich liderowi tamtejszej opozycji Peterowi Magyarowi.

„Rosnący antysemityzmem w Europie" – tak brzmiał tytuł debaty, która została zaplanowana na wtorkowe popołudnie. Żeby jednak „dla każdego coś miłego" to PE zajął się również „Rolą UE we wspieraniu niedawnych starań o pokój w Strefie Gazy i rozwiązania dwupaństwowego".