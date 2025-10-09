Zatrzymanie Wołodymyra Z. Warzecha: Nie mamy żadnych zobowiązań wobec Ukrainy

Dzisiaj kilka słów na temat zatrzymania Wołodymyra Z. Nie mówię tutaj jednak o Wołodymyrze Zełenskim, który jako żywo nigdzie zatrzymany nie został, ale mówię o Wołodymyrze Z., ukraińskim nurku, który został zatrzymany w Polsce na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez niemiecki sąd. Został on zatrzymany w związku z domniemanym udziałem w wysadzeniu we wrześniu 2022 roku gazociągu Nord Stream, a dokładnie trzech nitek spośród czterech tego gazociągu. Z. został zatrzymany w Polsce, został aresztowany przez polski sąd na czterdzieści dni. No i rozpętała się wokół tego burza, ponieważ kolejne osoby wypowiadają się, czy powinno się Wołodymyra Z. wydawać Niemcom, czy też nie. Czy dokonywać ekstradycji, czy też nie? Tutaj trzeba przypomnieć trochę tła tych wydarzeń, do których doszło we wrześniu 2022 roku, a właściwie tego, co się wydarzyło później i co my na ten temat wiemy.