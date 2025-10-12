Michnik – próba reanimacji

Władza daje „swoim” zarobić. Publiczne pieniądze wyciekają z ministerstw, z parlamentu, ze spółek Skarbu Państwa, z samorządów, w postaci honorariów za merytorycznie bezwartościowe „ekspertyzy”, analizy prawne, opracowania czy „projekty”. Oczywiście ekipa Donalda Tuska nie wymyśliła tu niczego nowego, ale w porównaniu z poprzednikami wykazuje się wyjątkową bezczelnością – być może przyczyną tego rozzuchwalenia jest pewność, że kontrolowane przez lewicowo-liberalny salon media, które na nadużycia „prawicowe” były czułe aż do przesady, jej nadużyć nagłaśniać nie będą.