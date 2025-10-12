Finowie kontra husaria

Kieś, czyli łotewski Cēsis albo niemiecki Wenden na Łotwie, położony ok. 90 km na północny wschód od Rygi, to miejsce pierwszego starcia naszej husarii ze Szwedami.
Miało ono miejsce 7 stycznia 1601 r. w czasie wojny o Inflanty pomiędzy Rzecząpospolitą, którą władał Zygmunt III Waza, a jego stryjem, Karolem Sudermańskim, który zdobył tron Szwecji.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
