Finowie kontra husaria

Zbroje husarskie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Kieś, czyli łotewski Cēsis albo niemiecki Wenden na Łotwie, położony ok. 90 km na północny wschód od Rygi, to miejsce pierwszego starcia naszej husarii ze Szwedami.

Miało ono miejsce 7 stycznia 1601 r. w czasie wojny o Inflanty pomiędzy Rzecząpospolitą, którą władał Zygmunt III Waza, a jego stryjem, Karolem Sudermańskim, który zdobył tron Szwecji.