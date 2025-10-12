Finowie kontra husaria
Udostępnij1 Skomentuj
Opinie

Finowie kontra husaria

Dodano: 
Zbroje husarskie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
Zbroje husarskie w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Źródło: Wikimedia Commons
Kieś, czyli łotewski Cēsis albo niemiecki Wenden na Łotwie, położony ok. 90 km na północny wschód od Rygi, to miejsce pierwszego starcia naszej husarii ze Szwedami.

Miało ono miejsce 7 stycznia 1601 r. w czasie wojny o Inflanty pomiędzy Rzecząpospolitą, którą władał Zygmunt III Waza, a jego stryjem, Karolem Sudermańskim, który zdobył tron Szwecji.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Jacek Komuda
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Księgarnia Do RzeczyKsiążki Jacka Komudy
można kupić w Księgarni Do RzeczyZapraszamy
Czytaj także