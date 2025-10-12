Lepsze ciasto niż wyrób

To wyjątkowo łatwe do przygotowania ciasto gościło na naszym rodzinnym stole właściwie zawsze. Mama mawiała, że lepiej zjeść domowe ciasto, niż objadać się wyrobami czekoladopodobnymi, bo tylko takie w owym czasie były dostępne.

Jesienią piekła je ze śliwkami lub jabłkami i dodawała odrobinę cynamonu – wtedy cały dom pięknie pachniał. Robi się je bardzo szybko, jest nieskomplikowane i nie potrzeba do niego zbyt wielu składników. Nawet bez dodatku proszku do pieczenia ciasto jest wyjątkowo puszyste i lekkie, smakuje wyśmienicie i może zaskakiwać swoim tradycyjnym charakterem.