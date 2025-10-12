Dzieci gotują "żołędziówkę"

Będą oni mieli okazję „odkryć smaki (i zapachy) okupacyjnej codzienności podczas wyjątkowych warsztatów” organizowanych w Muzeum. Zapowiedź brzmi nie tylko atrakcyjnie, lecz także smakowicie. „Z czego robiono okupacyjną marmoladę? Jak smakowała powstańcza kawa z żołędzi?”. Odpowiedzi na te pytania poznać mogą uczestnicy „warsztatów edukacyjnych”, dostępnych dla rodzin z dziećmi już od ósmego roku życia. Warsztaty reklamowane są jako „wydarzenie dla dzieci”. „Podczas zajęć