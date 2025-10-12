Dzieci gotują "żołędziówkę"
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Dzieci gotują "żołędziówkę"

Dodano: 
Muzeum Powstania Warszawskiego, widok od strony ul. Przyokopowej
Muzeum Powstania Warszawskiego, widok od strony ul. Przyokopowej Źródło: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0
Zaskakujące atrakcje proponuje odwiedzającym Muzeum Powstania Warszawskiego.

Będą oni mieli okazję „odkryć smaki (i zapachy) okupacyjnej codzienności podczas wyjątkowych warsztatów” organizowanych w Muzeum. Zapowiedź brzmi nie tylko atrakcyjnie, lecz także smakowicie. „Z czego robiono okupacyjną marmoladę? Jak smakowała powstańcza kawa z żołędzi?”. Odpowiedzi na te pytania poznać mogą uczestnicy „warsztatów edukacyjnych”, dostępnych dla rodzin z dziećmi już od ósmego roku życia. Warsztaty reklamowane są jako „wydarzenie dla dzieci”. „Podczas zajęć

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także