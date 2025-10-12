Prześniona rocznica

O co chodzi? O tym za chwilę. Wcześniej zapraszam na niedługą podróż w moją osobistą biografię. Otóż jedno z pierwszych wspomnień, które przychodzi mi na myśl, gdy sięgam pamięcią do lat dzieciństwa, stanowi głaz. Kamień o wysokości… mnie z tamtego dnia, a więc przeciętnego dziewięciolatka. Był rok 1995. Patrzyłem jak wryty w głaz obok jednej z ważnych ulic mojego miasta, gdyż otaczały go biało-czerwone flagi.