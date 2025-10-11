Niemiecki historyk mówił o współwinie Polaków w Holocauście. Sikorski go odznaczył

Odznaka została przyznana niemieckiemu historykowi w uznaniu zasług na rzecz działalności wzmacniającej pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uroczystość wręczenia odbyła się w ambasadzie RP w Berlinie podczas obchodów 45-lecia Instytutu. W wydarzeniu uczestniczył także były minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.

Komentując wyróżnienie prof. Loew stwierdził, że przyjmuje odznakę jako wyróżnienie dla całego zespołu instytutu.

Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt działa od 1980 roku. Został założony z inicjatywy m.in. Karla Dedeciusa, wybitnego tłumacza i popularyzatora literatury polskiej, który był jego pierwszym dyrektorem. Instytut jest znany m.in. z serii wydawniczej "Polnische Bibliothek” ("Polska Biblioteka”).

Kontrowersyjne wypowiedzi

Tymczasem portal niezalezna.pl przypomniał wypowiedzi prof. Loewa, które uderzają w Polskę. Chodzi mianowicie o stwierdzenia dotyczące Holocaustu oraz sugestie o polskiej współwinie w tej zbrodni, które padły w lipcu tego roku w kontekście dyskusji o powstaniu w Berlinie Domu Niemiecko-Polskiego.

Ważna jest polifonia, wspomnienia, kultura pamięci. Nie możemy opowiadać jednej perspektywy, tylko reprezentować kilka, wiele i do tego należą też kontrowersje. Są one jej integralną częścią, tak jak na przykład kwestie kolaboracji albo Holokaustu, udział w Holokauście – obydwa ze znakiem zapytania. Potem kwestia współwiny, współuczestnictwa w zbrodni. Musimy zostawić sporo miejsca na dyskusję ekspertów – powiedział wtedy niemiecki historyk, czym wywołał oburzenie w Polsce. Przeciwko jego słowom protestował m.in. były premier Mateusz Morawiecki.

"Rozważania dyrektora Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich są haniebne" – podkreślał polityk PiS.

