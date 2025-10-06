Morawiecki uderza w Merkel: Wybrała Putina, a Europa płaci za to do dziś

W obszernym wpisie w mediach społecznościowych Morawiecki ocenił, że polityka byłej kanclerz Niemiec była "katastrofalna" i doprowadziła do osłabienia bezpieczeństwa całego kontynentu.

"Merkel wybrała Putina. Tusk wybrał Merkel. Ja zawsze wybiorę Polskę"

Impulsem do jego komentarza był wywiad Merkel dla węgierskiego kanału internetowego "Partizan". Była szefowa niemieckiego rządu stwierdziła na jego łamach, że chciała wznowić rozmowy pokojowe z Władimirem Putinem, ale – jak twierdzi – inicjatywę tę zablokowały Polska i kraje bałtyckie. Morawiecki uznał te słowa za "skandaliczne oszczerstwa" i próbę przerzucenia winy na państwa, które od lat ostrzegały przed polityką Kremla.

"Merkel wybrała Putina. Tusk wybrał Merkel. Ja zawsze wybiorę Polskę" – napisał Morawiecki, dodając, że konsekwencje decyzji byłej kanclerz Europa odczuwa w rachunkach za energię, w osłabieniu przemysłu i bezpieczeństwa oraz w rosyjskim szantażu gazowym. Morawiecki zarzucił Merkel m.in. wyłączenie elektrowni jądrowych w Niemczech w 2011 r., co jego zdaniem zwiększyło uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu. Skrytykował też jej decyzję z 2015 r. o otwarciu granic dla migrantów, twierdząc, że wywołała ona długotrwałe napięcia społeczne w krajach UE.

"Europa do dziś ponosi konsekwencje polityki Merkel"

Były premier odniósł się także do polskiego wątku, oskarżając Donalda Tuska o bierność wobec polityki Merkel, gdy pełnił funkcję przewodniczącego Rady Europejskiej. Jego zdaniem obecny szef polskiego rządu "milcząco zgadzał się na wszystkie decyzje kanclerz" i dziś powiela jej błędy w polityce gospodarczej i zagranicznej.

W swoim wpisie Morawiecki odniósł się także do sprawy zatrzymania w Polsce obywatela Ukrainy podejrzanego o udział w sabotażu gazociągu Nord Stream. Skrytykował decyzję o jego aresztowaniu, pytając, czy Polska "realizuje w tej sprawie interes Niemiec, a nie swój własny". Polityk uderzył w prokuraturę kierowaną przez Jacka Żurka: "Czy Tusk naprawdę planuje wydać Niemcom kogoś za to, że podejrzewają go o uszkodzenie ruskiej infrastruktury wybudowanej przez Putina razem z Merkel? (…) Ten czyn zasługuje raczej na nagrodę lub medal, a nie na karę" – stwierdził Morawiecki.

Były premier zakończył swój wpis stwierdzeniem, że Europa do dziś ponosi konsekwencje polityki Merkel: "Była błędna. Katastrofalna. I Europa płaci za nią do dziś" – skonstatował.

