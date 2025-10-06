Prezes PiS: Czy Tusk zdecyduje się sprostować swoją polityczną przyjaciółkę?

W wywiadzie dla węgierskiego kanału youtubowego Partizan była kanclerz Niemiec Angela Merkel stwierdziła, że w 2021 r. próbowała, wspólnie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, wznowić dialog Unii Europejskiej z Rosją. Na przeszkodzie stanęły jednak Polska i kraje bałtyckie, które uniemożliwiły porozumienie między UE a Moskwą.

Na byłą szefową niemieckiego rządu spadła fala krytyki m.in. ze strony niektórych polskich polityków, którzy zwracali uwagę na to, że Merkel zdaje się sugerować, iż Polska jest współodpowiedzialna za wybuch wojny na Ukrainie.

Co powiedziała Merkel?

Czy rzeczywiście była kanclerz Niemiec sformułowała tego rodzaju oskarżenia? Na możliwą nadinterpretację zwrócił uwagę Marek Magierowski.

"W którym miejscu wywiadu dla węgierskiego kanału Partizan Angela Merkel obwinia Polskę za wybuch wojny na Ukrainie? Słowa, tak obficie cytowane dziś przez media, z jej ust nie padają. Była kanclerz mówi jedynie, że Bałtowie i Polska nie wyrażały zgody na nowy, unijny format rozmów z Rosją. Od tego stwierdzenia do sformułowania, iż »Polska jest współodpowiedzialna za wojnę Putina« droga dość daleka" – wskazał były ambasador Polski w USA i Izraelu.

Kaczyński zaczepił Tuska

Do pierwotnej wersji tłumaczenia odniósł się na platformie X prezes PiS Jarosław Kaczyński. "Polityczna Mutti i promotorka kariery Tuska oskarża Polskę i kraje bałtyckie, że przyczyniły się do wojny na Ukrainie, bo nie dążyły do ocieplenia relacji z Rosją..." – czytamy.

"Kuriozalna argumentacja, kłamliwie przypisująca odpowiedzialność za wojnę tym, którzy przestrzegali przed imperialnymi zapędami Putina. Szkoda, że nawet po upływie czasu była kanclerz nie potrafi przyznać, że wojna na Ukrainie jest prowadzona m.in. za niemieckie pieniądze, które trafiały do Moskwy gazociągami Nord Stream" – napisał lider PiS. "Czy Tusk zdecyduje się sprostować swoją polityczną przyjaciółkę?" – zapytał.

