Tych słów Merkel nie powiedziała? Medialna burza wokół byłej kanclerz

W wywiadzie dla węgierskiego kanału youtubowego była szefowa niemieckiego rządu stwierdziła, że w 2021 roku próbowała wznowić dialog z Rosją. Na przeszkodzie stanęły jednak Polska i kraje bałtyckie, które uniemożliwiły porozumienie między UE a Moskwą. Wypowiedź Merkel zdaje się sugerować, że Warszawa jest w ten sposób

Na byłą szefową niemieckiego rządu spadła fala krytyki ze strony polskich polityków. Krytycznie na temat Merkel wypowiedzieli się też politycy spoza naszego kraju. I tak na przykład przewodniczący komisji spraw zagranicznych w estońskim parlamencie Marko Mihkelson stwierdził, że wypowiedzi byłej kanclerz "rzucają się cieniem na cały okres jej rządów jako kanclerza Niemiec".

Z kolei europoseł z Łotwy Rihards Kols napisał, że obwinianie Polski i państw bałtyckich o wybuch wojny jest "nie tylko absurdalne, ale też nieprzyzwoite". "Ta osoba, która nagradzała jawną rosyjską agresję nowymi rurociągami, teraz poucza tych, którzy odmawiali ustępstw i samozniszczenia" – dodał.

Czy Merkel na pewno to powiedziała?

Czy jest jednak pewne, że Angela Merkel sformułowała tego rodzaju oskarżenia? Na możliwą nadinterpretację zwraca uwagę Marek Magierowski. "W którym miejscu wywiadu dla węgierskiego kanału Partizan Angela Merkel obwinia Polskę za wybuch wojny na Ukrainie? Słowa, tak obficie cytowane dziś przez media, z jej ust nie padają" – zauważa były ambasador Polski w USA i Izraelu. "Była kanclerz mówi jedynie, że Bałtowie i Polska nie wyrażały zgody na nowy, unijny format rozmów z Rosją. Od tego stwierdzenia do sformułowania, iż 'Polska jest współodpowiedzialna za wojnę Putina' droga dość daleka" – dodał.

"Wypowiedzi byłej kanclerz federalnej Angeli Merkel w oryginalnym, niemieckim brzmieniu mówią same za siebie. Zresztą nie są one niczym nowym" –przekazała PAP rzeczniczka biura byłej kanclerz.

