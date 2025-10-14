Chiny mogą zmusić Rosję do ataku na NATO. Niepokojące doniesienia

Jeśli Chiny zamierzają zaatakować Tajwan, mogą wykorzystać agresję Rosji na NATO, aby odwrócić uwagę Sojuszu – powiedział Sekretarz Generalny NATO Mark Rutte, podczas przemówienia w Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO w Lublanie.

–Gdyby Chiny podjęły działania przeciwko Tajwanowi, jest prawdopodobne, że Pekin zmusiłby swojego młodszego partnera, Rosję, na czele z Władimirem Putinem, do podjęcia działań przeciwko NATO – powiedział Rutte.

Jednocześnie stwierdził, że wojska rosyjskie są obecnie rozciągnięte i rozmieszczone w różnych miejscach.

– Samotny i zniszczony rosyjski okręt podwodny wraca z patrolu na Morzu Śródziemnym do domu – zażartował Sekretarz Generalny.

Rosja pomaga Chinom przygotować inwazję na Tajwan

Jak donosi "The Washington Post”, Rosja pomaga Chinom w szkoleniu i dostarczaniu technologii w jednej z niewielu dziedzin, w której armia rosyjska wciąż przewyższa potencjałem armię chińską – w wojskach powietrznodesantowych. Ujawnione dokumenty potwierdzają również istnienie programu szkolenia chińskich spadochroniarzy przez rosyjskich specjalistów, najpierw w Rosji, a później w Chinach.

Autorzy artykuły cytują 800-stronicowy zbiór dokumentów uzyskanych przez grupę hakerską Black Moon, który pokazuje pogłębiającą się współpracę wojskową między Pekinem a Moskwą. Dokumenty ujawniają, jak Rosja wspiera Chiny w zakresie szkoleń i technologii.

W październiku ubiegłego roku Rosja zgodziła się sprzedać Siłom Powietrznym Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej 37 lekkich amfibii szturmowych BMD-4M, 11 samobieżnych dział przeciwpancernych Sprut-SDM1 oraz 11 transporterów opancerzonych BTR-MDM. Kontrakt o wartości 584 milionów dolarów obejmuje również dostawę kilku wozów dowodzenia i rozpoznania oraz specjalnych systemów spadochronowych przeznaczonych do zrzucania ciężkich ładunków z dużych wysokości.

