Wierzenia postępowych Włochów
  Autor:Piotr Kowalczuk

Wierzenia postępowych Włochów

Prezydent USA Donald Trump i premier Włoch Giorgia Meloni
Prezydent USA Donald Trump i premier Włoch Giorgia Meloni Źródło: PAP/EPA / CHRIS KLEPONIS, CONSOLIDATED NEWS PHOTOS POOL
PIECZEŃ RZYMSKA Pokojowy deal Trumpa kompletnie zbił włoskich progresistów z pantałyku.

Co więcej, amerykański prezydent przy otwartej kurtynie przedstawienia w Szarm el-Szejk komplementował pogardzaną przez postępowców premier Giorgię Meloni. Nawet powiedział, że jest piękną kobietą, co musiało załamać prowadzących przeciw niej we włoskich postępowych mediach i w sieci dość obrzydliwą kampanię „bodyshamingu” (że mała, gruba i źle się ubiera).

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

