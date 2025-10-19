Wierzenia postępowych Włochów

PIECZEŃ RZYMSKA Pokojowy deal Trumpa kompletnie zbił włoskich progresistów z pantałyku.
Co więcej, amerykański prezydent przy otwartej kurtynie przedstawienia w Szarm el-Szejk komplementował pogardzaną przez postępowców premier Giorgię Meloni. Nawet powiedział, że jest piękną kobietą, co musiało załamać prowadzących przeciw niej we włoskich postępowych mediach i w sieci dość obrzydliwą kampanię „bodyshamingu” (że mała, gruba i źle się ubiera).
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
