Jarosław Kaczyński, wróg wolności

NOTATNIK MALKONTENTA My na pewno nie będziemy popierali polityki darwinizmu społecznego, bo to jest polityka nie tylko skrajnie niesprawiedliwa, niemoralna, lecz także skrajnie nieskuteczna. Tylko ktoś, kto jest skrajnym głupcem, może tego rodzaju rzeczy głosić – oznajmił Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej, odnosząc się po raz kolejny do poglądów gospodarczych i społecznych Sławomira Mentzena, jednego z liderów Konfederacji.

Abstrahując od politycznej jazdy na ścianę, którą konsekwentnie uprawia ostatnio prezes PiS, warto zwrócić uwagę na zaciekłość, z jaką zwalcza od lat klasyczną myśl liberalną. To oczywiście jest maskowane jako walka z „neoliberalizmem”, co ma być odniesieniem do formacji Donalda Tuska. To jednak część teatralna.