Zalety ziemniaków

Jesień to bogactwo warzyw, które codziennie wykorzystujemy w swojej kuchni. Ziemniaki niewątpliwie należą do naszych faworytów, mają wszechstronne wykorzystanie w kuchni, można je przygotowywać na wiele sposobów. Mają jednak wysoki indeks glikemiczny.

Jest jeden sposób, aby ziemniaki nie powodowały takiego dużego wyrzutu insuliny – możemy po ugotowaniu schłodzić je w lodówce, a następnie zjeść na zimno w postaci sałatki ziemniaczanej ze świeżymi warzywami.