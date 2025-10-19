Zalety ziemniaków

SIOSTRY GOTUJĄ Jesteśmy już w nastroju jesiennych przepisów, zrobiło się nieco chłodniej, wieczorami nawet bardzo chłodno. Czas zatem, aby jeść ciepło i treściwie.
Jesień to bogactwo warzyw, które codziennie wykorzystujemy w swojej kuchni. Ziemniaki niewątpliwie należą do naszych faworytów, mają wszechstronne wykorzystanie w kuchni, można je przygotowywać na wiele sposobów. Mają jednak wysoki indeks glikemiczny.
Jest jeden sposób, aby ziemniaki nie powodowały takiego dużego wyrzutu insuliny – możemy po ugotowaniu schłodzić je w lodówce, a następnie zjeść na zimno w postaci sałatki ziemniaczanej ze świeżymi warzywami.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
