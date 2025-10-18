Linienie Kalibabki

Kuba, uczyńmy zadość jego życzeniu i też go tak nazywajmy, nie pierwszy raz wystąpił w roli kilera "autorytetów" – ma on jakąś cechę sprawiającą, że łatwo się takowe u niego otwierają i brną w żenujące pogaduszki, na które u innego "hosta" zapewne by sobie nie pozwoliły. Pamiętam, jak swego czasu udał się do Kuby oberautorytet intelektualny i moralny, Adam Michnik, i obaj panowie pogaworzyli sobie luzacko, dowcipkując o wspólnych wrogach i o, z przeproszeniem, "ruchaniu". Nic już potem we wzniosłych i przemądrzałych inkantacjach dożywotniego redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" nie brzmiało tak samo.