Niepokojące dane z Niemiec. Gwałtowny wzrost przestępczości zorganizowanej

Raport Federalnego Biura Policji Kryminalnej zaprezentowany w Wiesbaden ujawnia nie tylko gwałtowny rozwój mafijnych struktur narkotykowych, ale także znaczną nadreprezentację obcokrajowców w najcięższych kategoriach przestępstw.

Rekordowa aktywność mafii narkotykowej

W 2024 roku niemieckie służby odkryły 37 nielegalnych laboratoriów narkotykowych, w tym 11 dużych zakładów produkcyjnych. Zdecydowanie rośnie obecność syntetycznych opioidów – liczba zgonów po ich zażyciu wzrosła z 4 w 2023 r. do 32 w 2024 r. Służby ostrzegają także przed ekspansją tzw. Nowych Psychoaktywnych Substancji (NPS), które bardzo szybko rozprzestrzeniają się na niemieckim rynku.

Mimo wzmocnionego monitoringu portów, kokaina nadal trafia do kraju – m.in. nowymi szlakami z południowo-zachodniej Europy. Symbolem skali procederu stał się przypadek 630 kg kokainy, która przypadkowo trafiła na wyspę Borkum wskutek błędu przemytników. Liczba przestępstw narkotykowych formalnie spadła o 34,2 proc. (do 228 tys. przypadków), lecz eksperci tłumaczą to częściową legalizacją marihuany w kwietniu 2024 r. Minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt ostro krytykuje tę decyzję, nazywając ją "otwarciem drzwi do większego spożycia narkotyków".

Statystyki BKA: obcokrajowcy nadreprezentowani w przestępstwach z użyciem przemocy

Z danych Federalnego Biura Policji Kryminalnej – opublikowanych na wniosek posła AfD Martina Hessa – wynika, że osoby z takich krajów jak Maroko, Syria, Afganistan, Irak czy Bułgaria znacznie częściej popełniają brutalne przestępstwa niż obywatele Niemiec.

Afgańscy mężczyźni byli prawie 11 razy częściej podejrzani o gwałt niż Niemcy.

Algierczycy pojawiali się w sprawach rabunkowych nawet 109 razy częściej.

Marokańczycy byli rejestrowani 12 razy częściej w kategoriach brutalnych przestępstw.

Zaskakujące są także dane pokazujące, że kobiety z Syrii, Iraku i Bułgarii częściej popełniają przestępstwa niż niemieccy mężczyźni.

Statystyki obejmują najcięższe kategorie przestępstw: morderstwa, gwałty, napaści seksualne, ciężkie uszkodzenia ciała i rozboje. Raport podkreśla, że zorganizowane grupy przestępcze coraz agresywniej rekrutują dzieci i młodzież, wykorzystując gry online, komunikatory oraz media społecznościowe. Pojawił się nawet model "Violence as a Service" – przemoc na zlecenie, obejmująca pobicia, podpalenia, a nawet zabójstwa. Zdarza się, że młodzi sprawcy giną, np. przy nieumiejętnej obsłudze materiałów wybuchowych.

Czytaj też:

Trump zezwolił na wysłanie wojska i użycie "pełnej siły"Czytaj też:

Kościół i imigranci. Czas powiedzieć prawdę – całą prawdę