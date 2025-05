Obcokrajowcy bardziej skłonni do przestępstw. To dane niemieckiej policji

Według Federalnego Biura Policji Kryminalnej obcokrajowcy są znacznie bardziej skłonni do popełniania przestępstw z użyciem przemocy niż Niemcy. I tak, przed rokiem afgańscy mężczyźni byli prawie jedenaście razy częściej podejrzani o gwałt, niż mężczyźni z Niemiec. Algierczycy przewijali się w przestępstwach rabunkowych około 109 razy częściej niż rdzenni Niemcy.

Dane ujrzały światło dzienne po tym, jak poseł AfD do Bundestagu Martin Hess, a zarazem były policjant, zwrócił się z pytaniem do rządu federalnego o liczbę osób podejrzanych o popełnianie przestępstw z użyciem przemocy i zestawienie ich według narodowości, płci i wieku. Chodziło o takie przestępstwa, jak ciężkie i niebezpieczne uszkodzenia ciała, rabunek, gwałt, napaść na tle seksualnym, morderstwo lub nieumyślne spowodowanie śmierci.

Dane na wniosek posła AfD

Niedawno zaprezentowane policyjne statystyki kryminalne za 2024 r. różniły się od poprzednich tym, że po raz pierwszy Federalne Biuro Policji Kryminalnej zebrało liczbę przestępstw popełnianych przez mieszkańców Niemiec i zestawiło ją w odniesieniu do kraju ich pochodzenia. Z odpowiedzi niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wynika, że osoby z takich krajów jak Maroko, Syria, Afganistan, Irak, czy Bułgaria, znacznie częściej popełniają takie przestępstwa niż obywatele Niemiec. Marokańczycy na przykład, pojawiają się w policyjnych statystykach prawie dwanaście razy częściej od pozostałych narodowości.

Szczególnie godne uwagi jest to, że według policyjnych statystyk zza Odry, kobiety z krajów takich jak Syria, Irak czy Bułgaria, są bardziej skłonne do popełniania przestępstw niż niemieccy mężczyźni. Z danych wynika po prostu, że głównym problemem jest przemoc ze strony imigrantów. W przypadku gwałtów i napaści na tle seksualnym obcokrajowcy płci męskiej są wyraźnie nadreprezentatywni w stosunku do całej populacji mężczyzn zamieszkujących Niemcy. Dotyczy to w szczególności Afgańczyków, czy Irakijczyków.

