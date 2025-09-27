Trump zezwolił na wysłanie wojska i użycie "pełnej siły"

W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump zapewnił, że jeśli zostanie wybrany na urząd prezydenta natychmiast rozpocznie największą w historii USA operację deportacji nielegalnych imigrantów do krajów ich pochodzenia. Była to reakcja na oczekiwania Amerykanów mających dość problemów wynikających z niekontrolowanego i niezgodnego z prawem wpuszczania do kraju milionów ludzi z najrozmaitszych państw świata. Przedsięwzięcie jest realizowane, napływ nowych nielegalnych migrantów został zredukowany praktycznie do zera, a przebywający w kraju są sukcesywnie deportowani.

Jednocześnie w niektórych miastach wybuchły zamieszki i doszło do ataków na pracowników służb migracyjnych. W piątek Departament Bezpieczeństwa Krajowego przekazał, że proimigracyjni demonstranci "wielokrotnie atakowali i oblegali ośrodek ICE" w Portland. w środę w ośrodku ICE w Dallas w Teksasie doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby. Szef FBI Kash Patel przekazał później, że na amunicji sprawcy strzelaniny było hasło skierowane przeciwko służbom migracyjnym.

Trump zezwolił na wysłanie wojska do Portland

Donald Trump poinformował w sobotę na platformie Truth Social, że do "zdewastowanego wojną" Portland, największego miasta w stanie Oregon, wyśle wojsko, które będzie chronić placówki służb migracyjnych (ICE) przed atakami bojówkarzy.

"Na wniosek minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem nakazuję ministrowi wojny Pete’owi Hegsethowi dostarczenie wszelkich koniecznych rodzajów wojsk, by chronić zdewastowane wojną Portland i wszelkie palcówki ICE oblegane przez ataki Antify i innych krajowych organizacji terrorystycznych" – napisał Trump. Prezydent poinformował, że zezwala na użycie "pełnej siły, jeśli to konieczne".

Dziennik "USA Today" zwrócił uwagę, że na razie nie jest jasne, czy Trump ma na myśli zmobilizowanie Gwardii Narodowej – czyli wojska stanowego, czy skierowanie do Portland regularnej armii. Gazeta przypomina, że wcześniej prezydent wysłał Gwardię Narodową do Los Angeles, Memphis w stanie Tennessee, gdzie przestępczość osiągnęła wymiar krytyczny oraz do Waszyngtonu do walki z przestępczością. Określenie "wszelkich koniecznych rodzajów wojsk" sugeruje, że interweniować mogą regularne jednostki.

