Sikorski atakuje PiS. Grzmi o "putinowskiej propagandzie"

W sobotę na konwencji partyjnej Donald Tusk poinformował, że Platforma Obywatelska po zjednoczeniu z Nowoczesną i Inicjatywą Polską będzie nazywać się Koalicja Obywatelska. W swoim wystąpieniu premier mocno zaatakował PiS, przedstawiając wizję walki "dobra", czyli KO ze "złem", czyli z konkurencyjną partią pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego. Tusk twierdził, że PiS proponuje putinowski, oligarchiczny model państwa, za to Koalicja Obywatelska chce dla Polaków wolności.

Sikorski wykrył "putinowską propagandę"

Z kolei na platformie X politycznych oponentów zaatakował Radosław Sikorski. Tradycyjnie ugrupowanie zostało oskarżone o

"Według pisowskich intelektualistów Zachód jest nie tylko większym zagrożeniem dla naszej suwerenności niż Rosja ale wręcz- zgodnie z putinowską propagandą – winien jest inwazji na Ukrainę. Akurat wtedy gdy ten rzekomo zgniły Zachód nakłada na Rosję sankcje, wysyła broń i planuje wojskową koalicję chętnych. Daleko zabrnęli" – napisał minister spraw zagranicznych.

Steffen Dobberts i Ulrich Thiel w swojej książce "Nord Stream. Jak Niemcy finansowany wojnę Putina” wskazali, że za dostawy gazu ziemnego Niemcy zapłacili Moskwie powyżej 100 miliardów euro.

PiS proponuje znacznie więcej rozdawnictwa

W Katowicach trwa natomiast dwudniowy kongres programowy PiS. W piątek i w sobotę zorganizowano wiele paneli tematycznych. Największy wydźwięk mają jednak propozycje w zakresie rozbudowania świadczeń socjalnych, tym razem już dla wszystkich obywateli.

Należy nadmienić, że nie są to pewne punkty programowe, lecz poddane przez ugrupowanie pod dyskusję. Nie wiadomo, czy znajdą się w ostatecznym programie partii na wybory parlamentarne za dwa lata. W ramach sfery społecznej zaproponowano m.in. sfinansowanie z podatków corocznej waloryzacji świadczenia socjalnego 800 plus, przyznawanie bonów mieszkaniowych do 100 tys. zł. i gwarantowany dochód 500 zł miesięcznie dla każdego Polaka. Jednocześnie zlikwidowana miałaby zostać kwota wolna od podatku, co zasiliłoby budżet.

