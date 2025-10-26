Żurek zapowiada: Będę wyciągał rękę do Kancelarii Prezydenta

– Prezydent powiedział, że to on będzie decydował, kto łamie konstytucję i kto zostaje sędzią. O tym decyduje prawo. Wydaje mi się, że to niezrozumienie jego roli, ale ja będę wyciągał rękę do Kancelarii Prezydenta – mówił w niedzielę na antenie Polsat News.

Żurek zapewnia, że ma gotowy projekt dotyczący KRS

Szef resortu ujawnił, że ma gotowy nowy projekt ustawy dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Przyznał, że rządowa koalicja nie zgodziła się na powrót do dawnej ustawy, choć – jak podkreślił – byłoby to najlepsze rozwiązanie. – Mamy plan A i plan B. Projekt trafi do opinii publicznej i parlamentu. Liczymy na refleksję prezydenta – zapowiedział. Dziennikarz Piotr Witwicki ocenił jednak, że "będzie weto", na co Żurek odpowiedział: – W polityce musimy brać to pod uwagę. Mam wrażenie, że po ostatnim orędziu prezydent mocno zwrócił się ku swojemu obozowi, który czeka na odzyskanie władzy choćby po to, by nie rozliczyć afer.

Odnosząc się z kolei do afery Pegasusa, minister zapewnił, że to nie koniec i że zarzuty będą stawiane kolejnym osobom. Prokuratura skierowała już akt oskarżenia wobec posła PiS Michała Wosia, któremu zarzuca nielegalne finansowanie zakupu systemu szpiegowskiego z Funduszu Sprawiedliwości. Żurek skomentował również wypowiedzi Wosia o "represjach": – Nie został aresztowany, więc mógłby sprzedać majątek i wyjechać na Węgry – stwierdził.

Sondaż: większość Polaków negatywnie ocenia działania ministra Żurka

Z najnowszego sondażu United Surveys dla IBRiS wynika, że praca ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oceniana jest przez większość Polaków negatywnie. Źle ocenia go łącznie 44,5 proc. badanych — w tym 32,5 proc. "zdecydowanie negatywnie" oraz 12 proc. "raczej negatywnie". Pozytywne oceny zadeklarowało 34,8 proc. respondentów (po równo: 17 proc. "zdecydowanie pozytywnie" i 17,8 proc. "raczej pozytywnie"). Aż 20,6 proc. ankietowanych nie ma zdania.

Oceny wyraźnie różnią się w zależności od preferencji politycznych. W elektoracie partii rządzących ministra pozytywnie ocenia 68 proc. badanych, a jedynie 13 proc. negatywnie. Z kolei wśród wyborców PiS i Konfederacji aż 70 proc. deklaruje ocenę negatywną wobec Żurka, a jedynie 17 proc. pozytywną. W elektoracie pozostałych ugrupowań 18 proc. ankietowanych wypowiada się o ministrze pozytywnie, a 38 proc. negatywnie — przy wyjątkowo dużym odsetku osób niezdecydowanych (44 proc.).

