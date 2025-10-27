Warzecha: Prezydent dawał nadzieję, a wkrótce przejdzie test

Dzisiaj trochę o populizmie prawnym, który oznacza sytuację, gdy politycy proponują rozwiązania nieoparte na analizach, nieoparte na konkretnych danych, albo gdy nawet często nie potrafią ich uzasadnić. I są to rozwiązania, które rozchwiewają system prawny, ale grają na emocjach i na ogół nawiązują do jakiegoś bardzo popularnego w mediach społecznościowych tematu. Tematu budzącego olbrzymie emocje.