Berkowicz przyłapany na kradzieży? Poseł Konfederacji się tłumaczy

Radio Zet poinformowało, że poseł Konfederacji i wiceprezes Nowej Nadziei Konrad Berkowicz został przyłapany w sklepie Ikea na wynoszeniu towaru o wartości 390 zł. Do zdarzenia doszło już za kasami. Ochrona sklepu wezwała policję. Konrad Berkowicz przyjął 500 zł mandatu i nie zasłaniał się immunitetem.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk.

"Jeden z liderów Konfederacji Berkowicz przyłapany na próbie kradzieży w Ikei. Mało w porównaniu z PiS, ale od czegoś trzeba przecież zacząć" – napisał na platformie X.

twitter

Konrad Berkowicz, odpowiadając na wpis Donalda Tuska, napisał: "Czym innym jest, będąc na słuchawkach i mając masę zakupów, czegoś zapomnień zeskanować na kasie samoobsługowej w sklepie meblowym, a czym innym jest okraść oszczędności Polaków w aferze Amber Gold. Jesteś, cyniku zakłamany, ostatnią osobą, która może kogokolwiek oskarżać o »złodziejstwo«".

Mentzen zabrał głos ws. Berkowicza

Z kolei lider Nowej Nadziei Sławomir Mentzen, napisał, że "Konrad Berkowicz robił duże zakupy w IKEA".

"Kasował zakupy w kasie samoobsługowej, będąc w słuchawkach. Z wielu towarów mniejsza część mu się nie nabiła, czego nie usłyszał z powodu słuchawek. Od razu zapłacił mandat, nie zasłaniał się immunitetem" – dodał.

Ocenił, że "robienie z tej oczywistej pomyłki próby kradzieży jest głupie". "A atakowanie go przez odpowiedzialnych za wielomilionowe wały polityków to zwykła żenada" – wskazał.

Zdaniem Sławomira Mentzena "premier Tusk wypominający tę pomyłkę Berkowiczowi, gdy ma u siebie Giertycha, Nowaka, Gawłowskiego i innych, jest jeszcze śmieszniejszy niż zwykle".

twitter

Berkowicz się tłumaczy

Sam Konrad Berkowicz podkreślił we wpisie na platformie X, że robił dziś "w dużym pośpiechu spore zakupy w IKEA, słuchając czegoś na słuchawkach".

"Kasowałem wszystko, ale okazało się, że nie wszystko się nabiło. Zwykła nieuwaga. Patelnia i talerze. Głupi błąd, za który przeprosiłem i przyjąłem mandat. Nie zasłaniałem się immunitetem, jak Mejza czy Sterczewski" – stwierdził.

twitterCzytaj też:

Tusk znów uderza w PiS. "Pośmiejemy się razem"Czytaj też:

"Najgorszy premier w historii Polski". Politycy Konfederacji żądają dymisji Tuska