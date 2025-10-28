Szef Kancelarii Prezydenta: Dlatego Żurek nie chce losowań sędziów

W wieczornym paśmie Polsat News Bogdan Rymanowski gościł szefa Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Boguckiego. Prawnik został zapytany o sprawę coraz bardziej zdumiewającej działalności ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

Zawiadomienie do prokuratury na ministra sprawiedliwości

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Jednocześnie prezydent Karol Nawrocki skierował wniosek w sprawie zbadania rozporządzenia ministra do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa dotyczy wydanego przez niego rozporządzenia w zakresie zasad przydziału spraw sędziom zamiast losowania. – Minister Żurek rozporządzeniem próbuje zmieniać ustawę– wskazał dodatkowo Bogucki, przypominając, że jest to niemożliwe, ponieważ to ustawa jest aktem prawnym wyższej rangi.

Bogucki: Żurek świadomie pogłębia chaos bezprawia

Bogucki powiedział, że minister Żurek "absolutnie świadomie" "wprowadza i pogłębia chaos bezprawia, który wprowadza ten rząd". Dodał, że polityk ten "formalnie jest ministrem, ale do ministra sprawiedliwości ma się bardzo daleko". Jego zdaniem "takiego upadku ministerstwa i ministra sprawiedliwości nie mieliśmy po 1989 roku", a kadencja ministra Żurka "zapisze się najczarniejszymi zgłoskami w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości". Bogucki powiedział tez, że obecnie "totalność władzy jest przerażająca i porażająca".

Pytany o argumentację szefa resortu sprawiedliwości, który twierdzi, że losowania spraw były nierównomierne i część sędziów miała ich kilkadziesiąt, a inni kilka, Zbigniew Bogucki odparł: "Można dopracowywać algorytm losowania, ale on tego nie chce robić". – Chce wyznaczać "z palca politycznego" sędziów, którzy będą wydawać wyroki, które będą podobać się władzy – podkreślił.

Konferencja prasowa szefa KPRP

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Bogucki tłumaczył, że w zawiadomieniu do prokuratury wskazano na czyn zabroniony opisane w artykule 231 par. 1 Kodeksu Karnego. Przepis ten dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

twitterCzytaj też:

"Na pierwszym roku prawa to wiedzą". Jest zawiadomienie do prokuratury na ŻurkaCzytaj też:

Jest pierwszy komentarz Ziobry. "To pokazuje ich determinację"