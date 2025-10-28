"Na pierwszym roku prawa to wiedzą". Jest zawiadomienie do prokuratury na Żurka

Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki poinformował o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Sprawa dotyczy wydanego przez niego rozporządzenia w zakresie zasad przydziału spraw sędziom. W ocenie prezydenta Nawrockiego to rozporządzenie narusza szereg przepisów Konstytucji RP i zostało wydane bez podstawy prawnej.

Bogucki: Rozporządzeniem próbuje zmienić ustawę

O szczegółach szef Kancelarii poinformował na zorganizowanej we wtorek konferencji prasowej. Przede wszystkim prezydent skierował wniosek w sprawie rozporządzenia ministra do Trybunału Konstytucyjnego. – Minister Żurek rozporządzeniem próbuje zmieniać ustawę – wskazał Bogucki. – Studenci na 1, 2 roku prawa wiedzą, że jest to absolutnie niemożliwe, tym bardziej wie to były sędzia, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a mimo to działa w taki sposób – oznajmił. – [...] W istocie jest to próba wskazywania politycznym palcem przez władzę wykonawczą, przez pana ministra Żurka tego, by sędziowie w procesach nie byli losowani jak dotychczas, tylko żeby byli wyznaczani. I to w taki sposób, że w trzyosobowych składach sędziowskich tylko jeden sędzia będzie losowany, a dwóch może być wskazanych palcem przez przewodniczącego wydziału bądź prezesa sądu – powiedział.

Wniosek do prokuratury w sprawie Waldemara Żurka

Bogucki przekazał ponadto, że – jako szef prezydenckiej kancelarii – w następstwie tego wniosku podjął kolejny krok: w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie złożone we wtorek zostało zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości. Chodzi o czyn zabroniony opisane w artykule 231 par. 1 Kodeksu Karnego. Przepis ten dotyczy przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego.

Bogucki przytoczył fragment zawiadomienia, w którym wskazano m.in. o tym, że Żurek podpisał rozporządzenie zmieniające Regulamin urzędowania sądów powszechnych "bez uprzedniego zasięgnięcia wymaganej opinii (...) Krajowej Rady Sądownictwa" oraz "pomimo opinii Rządowego Centrum Legislacji z dnia 16 sierpnia 2025 roku oraz opinii Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 12 września 2025 roku, a także pisemnych opinii przedstawicieli środowisk sędziowskich i prawniczych".

