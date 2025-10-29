Działka pod CPK. Polityk Konfederacji nie ma wątpliwości

Wirtualna Polska poinformowała w poniedziałek, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Nieruchomość sprzedano za 23 mln złotych, podczas gdy jej szacowana wartość to aż 400 mln złotych.

Ponieważ publikacja wywołała polityczną burzę, prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu czterech posłów partii. Jednym z ukaranych został były minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Poseł wydał oświadczenie, w którym zasugerował, że medialny atak to efekt jego zaangażowania w sprzeciw wobec umowy Mercosur.

Wipler: Działkę nabyto ze złamaniem prawa

Do sprawy odniósł się w środę na antenie Radia Zet poseł Konfederacji Przemysław Wipler.

– Jestem przekonany, że CPK odzyska działkę. Jestem pewien, że wobec odpowiedzialności karnej, nabywcy, czyli członkowie władz i właściciele firmy Dawtona będą chcieli zakończyć ten dramat – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył Wipler, "nabyto tą działkę ze złamaniem prawa". – Ponieważ jeśli tam była rzeka, ciek wodny, której stary rząd PiS nie zdążył wyodrębnić rzeki z działki, a rzeką ponoć zasypano – wyjaśnił. – Jeśli nabyto działkę z rzeką, to Skarb Państwa nie mógł jej sprzedać, sprzedał coś, co nie było możliwe do sprzedaży – dodał poseł Konfederacji.

Zdaniem parlamentarzysty, "teraz nabywca powinien po dobroci oddać grunt".

– Im dłużej ta drama z działką będzie trwała tym mocniej będzie uderzać w interesy firmy Dawtona. Dla własnego dobra powinni oddać te działkę za te pieniądze, za które kupili, żeby nie mieć na głowie całej opinii publicznej – podkreślił Przemysław Wipler.

Działka pod CPK zostanie odkupiona

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa poinformował w środę, że wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego działki w Zabłotni o wyrażenie zgody na odkup gruntów.

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy CPK działki w Zabłotni, Piotra Wielgomasa, o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów (...). Dzisiaj skierowałem pismo do dotychczasowego właściciela, zawierające informacje o tym, czy wyraża zgodę na dokonanie prawa odkupu – poinformował podczas konferencji prasowej szef KOWR, Henryk Smolarz.

Szef KOWR-u wskazał, że cena ewentualnego wykupu ma być "według cen z dnia sprzedaży, po doliczeniu ewentualnych nakładów, które były poniesione na tym gruncie".

