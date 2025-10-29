Jest ruch KOWR. Wystąpił o odkupienie gruntu pod CPK

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpił do właściciela potrzebnej do budowy CPK działki w Zabłotni, Piotra Wielgomasa, o wyrażenie zgody na odkup tych gruntów (...). Dzisiaj skierowałem pismo do dotychczasowego właściciela, zawierające informacje o tym, czy wyraża zgodę na dokonanie prawa odkupu – poinformował podczas konferencji prasowej szef KOWR, Henryk Smolarz.

Szef KOWR-u wskazał, że cena ewentualnego wykupu ma być "według cen z dnia sprzedaży, po doliczeniu ewentualnych nakładów, które były poniesione na tym gruncie". – Wiemy, że zostały tam poniesione nakłady – zastrzegł. – Ośrodek jest finansowo gotowy do dokonania odkupu, jeśli tylko zaistnieją odpowiednie okoliczności i transakcja może odbyć się szybko – powiedział Smolarz. Poinformował też, że otrzymał pismo od Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która zwracała się o udostępnienie informacji i dokumentacji na temat prowadzonych działań w zakresie tej działki.

Z kolei minister rolnictwa i rozwoju wsi poinformował natomiast o zleceniu kontroli w KOWR. – Podjąłem decyzję i zleciłem przeprowadzenie kompleksowego audytu przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną dotyczącą wszystkich działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa od momentu jego powstania do chwili obecnej. Musi być to wszystko sprawdzone, wyjaśnione i ci, którzy podejmowali decyzje, przekroczyli uprawnienia bądź nie dopełnili obowiązków, muszą ponieść konsekwencje niezależnie od przynależności partyjnej i działalności politycznej – powiedział minister Stefan Krajewski.

Afera z działką

Wirtualna Polska poinformowała w poniedziałek, że niedługo przed oddaniem władzy przez PiS Ministerstwo Rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż wiceprezesowi firmy Dawtona działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Nieruchomość sprzedano za 23 mln złotych, podczas gdy jej szacowana wartość to aż 400 mln złotych.

Ponieważ publikacja wywołała polityczną burzę, prezes PiS Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu czterech posłów partii. Jednym z ukaranych został były minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. Poseł wydał oświadczenie, w którym zasugerował, że medialny atak to efekt jego zaangażowania w sprzeciw wobec umowy Mercosur.

Politycy PiS wskazują, że Piotr Wielgomas, który kupił działkę jest wiceprezesem firmy Dawtona, która wspierała finansowo m.in. Campus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. W komunikacie przesłanym portalowi DoRzeczy.pl Piotr Wielgomas podkreślił, że nabył działkę w miejscowości Zabłotnia legalnie i nie miał świadomości, że będzie ona miała istotne znaczenie dla budowy CPK. Zamieścił również fragment księgi wieczystej. Wynika z niego, że KOWR zastrzegł w umowie sprzedaży nieruchomości prawo odkupu po cenie z 2023 r. Prawo to obowiązuje do grudnia 2028 r.

Sam szef KOWR wskazał w jednym z wywiadów, że zbieżność zdarzeń wokół tej sprawy jest "bardzo zastanawiająca".

Wątpliwości szefa KOWR budzi m.in. to, że "działka nie pojawiła się w decyzji środowiskowej, która była przygotowana w lipcu 2023 roku"; że "nie było wprost pism płynących z CPK przed jej sprzedażą, wymieniającej tę działkę"; i że "pismo pana (Marcina) Horały jest datowane na 8 grudnia, a pojawia się 11 grudnia, czyli po sprzedaży".

