Witek na czele śledztwa PiS. Chodzi o sprzedaż działki pod CPK

Na czele prac stanie Elżbieta Witek. To przed nią swoje wyjaśnienia mają złożyć zawieszeni w prawach członków partii politycy: były minister rolnictwa Robert Telus oraz były wiceszef resortu Rafał Romanowski.

Błaszczak: Celem zespołu będzie przeanalizowanie wszystkich ustaleń w sprawie

O utworzeniu zespołu poinformował szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jak zapowiedział, celem struktur będzie przeanalizowanie wszystkich ustaleń w sprawie i przedstawienie oficjalnych rekomendacji kierownictwu partii. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że zespół będzie działał "w swoim trybie i odpowiednim tempie", akcentując jednocześnie "gigantyczne zaniedbania" po stronie instytucji podległych obecnemu rządowi.

Decyzja zapadła po publikacji Wirtualnej Polski. Prezes Jarosław Kaczyński zawiesił w prawach członka PiS cztery osoby: Roberta Telusa, Rafała Romanowskiego, byłego dyrektora KOWR Waldemara Humięckiego oraz Jerzego Wala z warszawskiego oddziału tej instytucji.

Jest ruch KOWR: wniosek o odkupienie działki

Niezależnie od działań PiS, ruch wykonały instytucje państwowe. Szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz poinformował, że KOWR wystąpił do obecnego właściciela działki – Piotra Wielgomasa – o zgodę na jej odkupienie. – Dzisiaj skierowałem pismo do dotychczasowego właściciela, zawierające informacje o tym, czy wyraża zgodę na dokonanie prawa odkupu – przekazał Smolarz. Zapewnił, że ośrodek jest finansowo przygotowany do transakcji, a cena miałaby zostać ustalona "według cen z dnia sprzedaży, z doliczeniem poniesionych nakładów".

Smolarz poinformował również, że KOWR otrzymał oficjalne zapytanie od Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która zażądała dokumentów dotyczących sprawy działki. Minister rolnictwa Stefan Krajewski ogłosił tymczasem zlecenie kompleksowego audytu zewnętrznego działań KOWR "od momentu jego powstania do chwili obecnej". – Ci, którzy przekroczyli uprawnienia bądź nie dopełnili obowiązków, muszą ponieść konsekwencje niezależnie od przynależności partyjnej – zapowiedział.

