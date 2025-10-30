Centrum Życia i Rodziny zachęca do udziału w "Szlachetnym Piątku”

Inicjatywa stanowi odpowiedź na organizowany tego samego dnia w niektórych szkołach tzw. "Tęczowy Piątek”. Jak wyjaśniają organizatorzy, "Szlachetny Piątek” ma być pozytywną propozycją dla uczniów i nauczycieli, którzy chcą dać świadectwo przywiązania do wartości chrześcijańskich i rodzinnych. Wystarczy założyć biały element garderoby – koszulę, bluzę, szalik czy wstążkę – oraz opublikować w mediach społecznościowych zdjęcie oznaczone hasztagiem #SzlachetnyPiątek.

– Będziemy zachęcać młodzież do promowania szlachetności, czystości i wierności, które stoją w opozycji do antywartości promowanych przez ideologów gender – podkreśla Marcin Perłowski, dyrektor Centrum Życia i Rodziny.

"Szlachetny piątek"

Na stronie szlachetnypiatek.pl można znaleźć szczegóły akcji oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców. Dostępny jest tam również poradnik zawierający praktyczne wskazówki, jak reagować na organizację tzw. "Tęczowych Piątków” w szkołach, oraz publikacja "Chciałbym być sobą” – zbiór świadectw osób, które po zmianie płci wróciły do swojej tożsamości biologicznej.

Kampania "Szlachetny Piątek” organizowana jest po raz czwarty. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem i, jak podkreślają organizatorzy, staje się przestrzenią do wspólnego świadectwa wiary i przywiązania do tradycyjnych wartości.

CŻiR zwraca uwagę, że aktywiści LGBT szczególnie koncentrują swoją uwagę i kierują swój wzrok ku dzieciom i młodzieży. Dlatego też "tęczowy piątek" organizowany jest w szkołach. "Tego dnia młodzież jest zachęcana, by pod płaszczykiem tolerancji manifestować w swoich szkołach sympatię z ideologią, która cechuje się: egoizmem, niepohamowaną rozwiązłością i szukaniem szczęścia w doznaniach u nowych partnerów oraz dokonywać tzw. coming outów, czyli ujawniać przed rówieśnikami swoją odmienną orientację seksualną" – czytamy na stronie szlachetnypiatek.pl.

