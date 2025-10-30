Trump zniweczył szanse na pokojowego Nobla? Wystarczyła jedna decyzja

Prezydent USA Donald Trump wydał w czwartek rozkaz, aby armia amerykańska natychmiast wznowiła testy broni jądrowej po 33 latach przerwy – podał Reuters.

Trump napisał na platformie Truth Social, że "z powodu programów testowych innych krajów, polecił Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania (amerykańskiej) broni jądrowej na równych zasadach". "Proces ten rozpocznie się natychmiast" – dodał.

Trump zniweczył szanse na pokojowego Nobla?

Dziennikarze "The Washington Post" wskazują, że decyzja Trumpa ma związek z nadchodzącym spotkaniem z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Amerykański prezydent chce zademonstrować siłę i możliwości armii. Jednak eksperci oceniają, że decyzja o rozpoczęciu testów nuklearnych jest niepotrzebna i grozi eskalacją. To z kolei może pozbawić Trumpa szans na Pokojową Nagrodę Nobla.

Według Tonga Zhao, starszego pracownika naukowego Carnegie Endowment for International Peace, decyzja amerykańskiego prezydenta może skłonić Pekin do przyspieszenia badań nuklearnych.

– Jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście zaczną rozwijać podobne technologie przenoszenia broni jądrowej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Pekin pójdzie w ich ślady. Dalszy postęp Rosji i równoległe działania Stanów Zjednoczonych mogą dodatkowo zachęcić Chiny do przyspieszenia własnych programów badawczych, aby nie pozostać w tyle – powiedział.

Jeden z ekspertów ocenił, że decyzja Trumpa może negatywnie wpłynąć na spotkanie z Xi Jinpingiem. Wznowienie testów nuklearnych było dla Pekinu szokiem.

– To pojawiło się znikąd. Xi i Chiny nie lubią niespodzianek przed ważnym szczytem… To stanowi dodatkowe rozproszenie uwagi, którego Chińczycy z pewnością się nie spodziewali – powiedział Lyle Morris, ekspert ds. chińskich spraw wojskowych w Asia Society Policy Institute.

