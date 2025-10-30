Trump wydał atomowy rozkaz wojsku. Chiny reagują na posunięcie USA

Prezydent USA Donald Trump wydał w czwartek rozkaz, aby armia amerykańska natychmiast wznowiła testy broni jądrowej po 33 latach przerwy – podał Reuters.

Trump napisał na platformie Truth Social, że "z powodu programów testowych innych krajów, polecił Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania (amerykańskiej) broni jądrowej na równych zasadach". "Proces ten rozpocznie się natychmiast" – dodał.

Zaskakujące oświadczenie amerykańskiego przywódcy pojawiło się po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w tym tygodniu, że Moskwa przetestowała nowego podwodnego drona o napędzie atomowym i zdolnego do przenoszenia broni jądrowej oraz nowy pocisk manewrujący o napędzie jądrowym.

Chociaż Trump nie wspomniał konkretnie o rosyjskich testach w swoim poście, nawiązał do zapasów broni atomowej kontrolowanych zarówno przez Xi, jak i Putina, przekonując, że "Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny zajmują odległe trzecie miejsce, ale zrównają się z nimi w ciągu 5 lat".

Trump rozkazał armii USA wznowienie testów jądrowych. Co na to Rosja i Chiny?

Putin, który dysponuje największym na świecie arsenałem głowic nuklearnych, wielokrotnie powtarzał, że jeżeli jakikolwiek kraj przeprowadzi test broni jądrowej, Rosja również to zrobi.

Żadne mocarstwo jądrowe – poza Koreą Północną, ostatnio w 2017 r. – nie przeprowadziło prób jądrowych od ponad 25 lat. Post-sowiecka Rosja nigdy tego nie zrobiła. Związek Radziecki przeprowadził ostatni test w 1990 r., USA w 1992 r., a Chiny w 1996 r. – wylicza Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy Trump miał na myśli próby z użyciem ładunków jądrowych, które miałyby zostać przeprowadzone przez Narodową Administrację Bezpieczeństwa Jądrowego (NNSA), czy też testy w locie pocisków zdolnych do przenoszenia głowic atomowych.

W reakcji na oświadczenie prezydenta USA chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaapelowało do Stanów Zjednoczonych o przestrzeganie zobowiązań wynikających z moratoriów i traktatów dotyczących przeprowadzania prób nuklearnych oraz utrzymanie globalnej równowagi strategicznej i stabilności.

