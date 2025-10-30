Rosja przeprowadziła test nuklearnego drona. "Wtedy Belgia zniknie"
Rosja przeprowadziła test nuklearnego drona. "Wtedy Belgia zniknie"

Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i premier Rosji
Dmitrij Miedwiediew, były prezydent i premier Rosji Źródło: PAP/EPA / SPUTNIK POOL
Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew zagroził zniszczeniem Belgii przy użyciu nowego podwodnego drona nuklearnego Posejdon.

Belgijski minister obrony Theo Francken w wywiadzie dla "De Morgen" został zapytany, czy obawia się, że prezydent Rosji Władimir Putin pewnego dnia zdecyduje się na wystrzelenie rakiet w kierunku Brukseli. – Nie, bo wtedy uderzyłby w samo serce NATO, a my zrównalibyśmy Moskwę z ziemią – odpowiedział.

Theo Francken, minister obrony Belgii

Rosja kontra Belgia. Miedwiediew grozi jej zniszczeniem

Wypowiedź wywołała wściekłą reakcję wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Rosji, byłego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa, który nazwał belgijskiego ministra obrony "imbecylem". Podkreślił, że w tym tygodniu przeprowadzono testy nowego podwodnego drona nuklearnego Posejdon, nazywając go "prawdziwą bronią zagłady".

twitter

W odpowiedzi na komentarz jednego z użytkowników serwisu społecznościowego X, który zasugerował wykorzystanie Belgii jako poligonu doświadczalnego, Miedwiediew napisał: "Wtedy Belgia zniknie".

Na reakcję nie trzeba było długo czekać. "Największy tyran Rosji nie przestaje grozić i obrażać. NATO nie jest w stanie wojny z Federacją Rosyjską i oczywiście nie chce być… Ale zasada «odwetu» naszego sojuszu jest niezaprzeczalna od 76 lat. Właśnie to miałem na myśli w wywiadzie" – oświadczył belgijski minister na Instagramie.

Do swojego wpisu Francken dołączył piosenkę "Calm down" (dosłownie: uspokajać się) amerykańskiej piosenkarki Seleny Gomez, co można odczytywać jako apel do Miedwiediewa o powściągnięcie emocji.

Nowa broń Rosji: podwodny dron nuklearny Posejdon

Posejdon, którym Rosja straszy Belgię, jest jedną z sześciu nowych broni, o których prezydent Rosji Władimir Putin wspomniał w swoim orędziu o stanie państwa w 2018 r. Rosyjskie media informują, że dron został zaprojektowany tak, aby eksplodować w pobliżu linii brzegowych i wywołać potężne radioaktywne tsunami.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
