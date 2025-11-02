Listy do redakcji (45)

Pochwała Konfederacji?

Przeżyłem już na tym świecie pół wieku, nie zdziwi mnie już nic. Ani Rafał Trzaskowski deklarujący wzięcie udziału w Marszu Niepodległości, ani Mateusz Morawiecki ganiący Zielony Ład, ani PSL głosujące za związkami partnerskimi. Nie dziwi mnie również Donald Tusk chwalący publicznie Konfederację. Bo czymże innym była jego wypowiedź o dalekowzroczności polskiej klasy politycznej?