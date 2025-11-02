Misterium iniquitatis
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Marek JurekAutor:Marek Jurek

Misterium iniquitatis

Dodano: 
Masowy grób ofiar NKWD na terenie kopalni „Salina”
Masowy grób ofiar NKWD na terenie kopalni „Salina” Źródło: Wikimedia Commons / Fot: Ruslan.r
PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI W swym „Dzienniku wojennym” Józef Czapski opowiada o rozmowie z por. Józefem Zieleckim, uwolnionym z sowieckiego lochu śmierci (dzięki, trzeba to przyznać, paktowi Sikorski-Majski).

Porucznik opowiadał, że śmierci się nie bał, ale najbardziej się martwił, że „nikt z najbliższych nawet się nie dowie, jak umarł” i „jeszcze to, że będą strzelać z tyłu – że to zdradzieckie”. Mówił: „Wolałbym już, żeby strzelali mi otwarcie w piersi”.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także