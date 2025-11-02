Misterium iniquitatis

Porucznik opowiadał, że śmierci się nie bał, ale najbardziej się martwił, że „nikt z najbliższych nawet się nie dowie, jak umarł” i „jeszcze to, że będą strzelać z tyłu – że to zdradzieckie”. Mówił: „Wolałbym już, żeby strzelali mi otwarcie w piersi”.