Koniec dynastii

HISTORIA WIECZNIE ŻYWA Na ostatnich latach panowania Kazimierza położyła się cieniem sprawa następstwa tronu.
Ten wybitny władca był czterokrotnie żonaty, ale nie doczekał się narodzin syna. Przed laty obiecał sukcesję po sobie królowi Węgier, a Ludwik Andegaweński był synem jego rodzonej siostry i najbliższym męskim krewnym polskiego władcy.
W Polsce nie istniała tradycja samodzielnego sprawowania władzy przez kobietę. Co najwyżej można było uznać za władcę wnuka króla.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
