Koniec dynastii

Ten wybitny władca był czterokrotnie żonaty, ale nie doczekał się narodzin syna. Przed laty obiecał sukcesję po sobie królowi Węgier, a Ludwik Andegaweński był synem jego rodzonej siostry i najbliższym męskim krewnym polskiego władcy.

W Polsce nie istniała tradycja samodzielnego sprawowania władzy przez kobietę. Co najwyżej można było uznać za władcę wnuka króla.