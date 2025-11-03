Ekspert nie ma wątpliwości: To jest największy koszmar Donalda Tuska

Z nowego sondażu OGB wynika, że najwięcej wyborców chce zagłosować na Koalicję Obywatelską – 39 proc., co oznacza wzrost poparcia o 0,9 pkt proc. Chęć oddania głosu na PiS zadeklarowało 28,07 proc. ankietowanych – to spadek o 1,7 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem na poziomie 14,26 proc., co oznacza spadek o 1,2 proc.

Największy polityczny strach Tuska

Szef pracowni Łukasz Pawłowski wskazuje, że sondażowe zyski partii Donalda Tuska odbywają się kosztem jego koalicjantów, którzy albo balansują na granicy progu wyborczego albo znaleźli się pod nim. Z tego powodu zbytni optymizm partii prawicowych, które mogą być przekonane o zdobyciu władzy za 2 lata, może okazać się zgubny w skutkach.

– Zaskoczenie może być takie – ja to nazywam takim szokiem poznawczym – że wszyscy zakładaliśmy, że kwestią czasu jest, gdy prawica będzie rządzić. Okazało się, że jest to nieco bardziej skomplikowane, bo poparcie po prawej stronie nagle się podzieliło na trzy partie i tutaj akurat podział mandatów jest dużo korzystniejszy dla Donalda Tuska – stwierdził Pawłowski.

Kolejnym atutem Donalda Tuska jest elektorat nienawidzący Prawa i Sprawiedliwości. Ci wyborcy mogą wybaczyć szefowi KO naprawdę wiele, byleby tylko powstrzymał Jarosława Kaczyńskiego przed powrotem do władzy. Mimo to, ekspert wskazuje, że najbliższe dwa lata mogą być bardzo ciężkie dla Koalicji Obywatelskiej i jej lidera. Pawłowski ocenił, co najmocniej będzie przez ten czas spędzało Tuskowi sen z powiek.

– Przez dwa lata można założyć jakąś nową partię. Potrzeba tej nowej partii i to, jak to zmieniłoby układ sił po stronie liberalnej, to jest chyba największe zagrożenie dla Donalda Tuska. Wydaje mi się, że to jest największy koszmar senny Donalda Tuska, że jednak będzie jakaś konkurencja, bo tych swoich konkurentów, z którymi tworzy rząd, absolutnie spacyfikował i każda z tych partii jest dzisiaj poniżej progu wyborczego – powiedział.

Czytaj też:

"Pierwszy sondaż, który pokazała TVP". Pawłowski wbija szpilę na wizjiCzytaj też:

Zaskakujący wzrost poparcia dla KO w sondażu. Badanie jest niewiarygodne?