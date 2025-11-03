Tusk o doniesieniach szwajcarskiej gazety: Gonimy Niemców

W szwajcarskiej gazecie "Neue Zürcher Zeitung" ukazał się artykuł, w którym stwierdzono, że "gospodarka Niemiec odkrywa w Polsce nowy wzór do naśladowania".

– Mówicie zawsze, że nie umiemy się chwalić. To prawda, ale od czego mamy Szwajcarów? Ich największa gazeta, Neue Zürcher Zeitung, napisała [...], że Niemcy mówią "potrzebujemy więcej Warszawy w Berlinie. Niemiecka gospodarka odnajduje w Polsce nowy wzór do naśladowania" – mówił premier Donald Tusk w nagraniu opublikowanym na portalu X.

- Czego brakuje Niemcom, a nam zazdroszczą? Wzrostu, odwagi w działaniu, cyfryzacji, deregulacji. Widzicie? Można? Można. A więc gonimy Niemców – kontynuował.

Czy Tusk ma się czego bać?

Z nowego sondażu OGB wynika, że najwięcej wyborców chce zagłosować na Koalicję Obywatelską – 39 proc., co oznacza wzrost poparcia o 0,9 pkt proc. Chęć oddania głosu na PiS zadeklarowało 28,07 proc. ankietowanych – to spadek o 1,7 pkt proc. Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja z poparciem na poziomie 14,26 proc., co oznacza spadek o 1,2 proc.

Szef pracowni Łukasz Pawłowski wskazuje, że sondażowe zyski partii Donalda Tuska odbywają się kosztem jego koalicjantów, którzy albo balansują na granicy progu wyborczego albo znaleźli się pod nim.

kspert wskazuje, że najbliższe dwa lata mogą być bardzo ciężkie dla Koalicji Obywatelskiej i jej lidera. Pawłowski ocenił, co najmocniej będzie przez ten czas spędzało Tuskowi sen z powiek.

– Przez dwa lata można założyć jakąś nową partię. Potrzeba tej nowej partii i to, jak to zmieniłoby układ sił po stronie liberalnej, to jest chyba największe zagrożenie dla Donalda Tuska. Wydaje mi się, że to jest największy koszmar senny Donalda Tuska, że jednak będzie jakaś konkurencja, bo tych swoich konkurentów, z którymi tworzy rząd, absolutnie spacyfikował i każda z tych partii jest dzisiaj poniżej progu wyborczego – powiedział.

