"Ich ubiór pokazuje, że rodzice nie mają pieniędzy". Polityk przeprasza za szokujące słowa

Ostatnia sesja rady gminy Korsze (woj. warmińsko-mazurskie) miała burzliwy przebieg. W jej trakcie dyskutowano nad kwestią likwidacji szkoły podstawowej w Sątocznie. W placówce uczy się 42 dzieci. Zgodnie z decyzja władz miałyby one zostać przeniesione do szkoły w Łankiejmach, choć to miasto Korsze znajduje się bliżej.

– Co innego jest mieć kolegów ze wsi, a co innego z miasta. Może lepiej sytuowanych, może lepiej ubranych. (...) Jak bardzo te dzieci się różnią. Z zewnątrz, bo może wewnętrznie te dzieci są takie same. Ich ubiór pokazuje, że ci rodzice nie mają pieniędzy. Widać po nich, z jakiego środowiska pochodzą. Wrzucenie tych dzieci teraz do szkoły w Korszach to dla wielu byłoby traumą. A Łankiejmy są podobnym środowiskiem – stwierdził burmistrz Adamowicz, uzasadniając swoją decyzję.

Polityk przeprasza za szokujące słowa

Słowa samorządowca wywołały burzę. Część mieszkańców gminy domagała się jego rezygnacji bądź rozpisania referendum w sprawie jego odwołania. Znalazła się też spora grupa osób, które broniły Adamowicza, wskazując, że nie chciał on nikogo stygmatyzować, lecz oszczędzić dzieciom traumy.

Sam polityk przeprosił za swoje słowa jeszcze podczas tej samej sesji rady gminy. Wskazał, że sam w młodości doświadczył gorszego traktowania ze względu na swój status materialny.

– Wczułem się w rolę tych dzieci. Dla mnie to była trauma (...) Wszyscy byli porządnie ubranie, tylko nie my, nie chłopcy ze wsi – stwierdził.

Później zamieścił również przeprosiny w mediach społecznościowych.

"Moim celem przede wszystkim było, żeby te dzieci chronić właśnie przed taką sytuacją i dlatego, że chciałem uzasadnić, dlaczego te dzieci powinny trafić do mniejszej szkoły, do mniejszego środowiska. Może troszeczkę źle powiedziałem" – napisał.

