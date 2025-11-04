CO PISZĄ NA WSCHODZIE II "Maksimum, co dobrego może zrobić Trump, to dać wolną rękę tym, którzy działają w interesie USA" – twierdzi ukraiński ekspert ds. międzynarodowych.
Obecny gospodarz Białego Domu zapowiadał błyskawiczne zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Tymczasem niedługo minie rok, odkąd po raz drugi zasiadł w fotelu prezydenta najpotężniejszego państwa na świecie. I w ciągu tego czasu nie zdarzyło się nic, co pozwoliłoby mieć nadzieję na zakończenie konfliktu za naszą południowo-wschodnią granicą w dającej się przewidzieć perspektywie. Donald Trump jak dotąd ponosi spektakularną porażkę na froncie walki o pokój na Ukrainie.
