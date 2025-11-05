Emocje w Sejmie. "Znieczulica tego rządu na cierpienie chorych jest niewyobrażalna"

W mediach pojawiają się kolejne doniesienia, że szpitale w wielu miejscach w Polsce ograniczają przyjęcia nowych pacjentów. Nawet osoby z chorobami nowotworowymi, nie mogą niekiedy zostać przyjęte na leczenie. Powodem są wyczerpane limity finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wydało oświadczenie, w którym zaprzeczyło, że pacjenci onkologiczni nie są przyjmowani. Rzecznik rządu przekonywał w środę, że rząd nie zamierza zamknąć 30 proc. szpitali, jak miała przedstawić to prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Adam Szłapka przyznał jednocześnie to, co przyzna dziś każdy – sytuacja naprawdę jest trudna.

Sójka apeluje do rządu o działania w sprawie szpitali

– Znieczulica tego rządu na cierpienie chorych jest niewyobrażalna. Szpitale realnie przestają przyjmować pacjentów. Nie mówimy już o kolejkach, czy miesiącach oczekiwania – rozpoczęła swoje krótkie wystąpienie w trybie wniosku formalnego Sójka, zaznaczając, że chodzić ma także o pacjentów z nowotworami.

– Dzisiaj na ten dramat pani minister nie reaguje. Zamiast działać mówi, że 30 procent szpitali w Polsce to nadmiar i nie są potrzebne. A w SOR-ach i izbach przyjęć chcecie wstawić położne do odbierania porodów. To brzmi jak kiedyś wasz program, pani Leszczyna – "SZNUR" [chodzi o projekt ustawy refundacyjnej rządu KO – red.]. To jest skandal, tak naprawdę pod pozorem reorganizacji szpitali zmierzacie do ich likwidacji – wyraziła swoją ocenę polityk, lekarz i była minister zdrowia.

– To jest destrukcja. Potraficie w różny sposób robić burzę polityczną, a nie potraficie dzisiaj wystąpić w imieniu pacjentów – podkreśliła, zwracając się w stronę ław zajmowanych przez parlamentarzystów koalicji rządzącej.

Szpitale będą zamykane? Rzecznik rządu odpowiada