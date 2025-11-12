Polska będzie szantażowana paktem migracyjnym? Zajączkowska ostrzega

Komisja Europejska przedstawiła w środę pierwszy raport dotyczący utworzenia rocznej puli solidarności dla krajów zmagających się z trudną sytuacją migracyjną. Kraje będą mogły korzystać ze wsparcia, m.in. w postaci relokacji czy pomocy finansowej.

Z propozycji Komisji Europejskiej wynika, że Polska może ubiegać się o roczne zwolnienie z relokacji i innych obowiązków w ramach unijnego mechanizmu solidarności. Jeśli państwa członkowskie wyrażą zgodę, to decyzja będzie obowiązywać rok. Po tym czasie Komisja Europejska ponownie oceni sytuację.

Pakt migracyjny. Zajączkowska: Coroczne szantażowanie Polski

W Brukseli trwa dwudniowa sesja Parlamentu Europejskiego. W środę europosłowie debatują m.in. na temat polityki migracyjnej UE.

Głos zabrała Ewa Zajączkowska, europoseł Konfederacji. – Cała polityka migracyjna Unii Europejskiej oparta jest na krzywdzie i fałszu – oceniła.

Zdaniem europoseł Konfederacji „unijne instytucje w imię interesów europejskiej lewicy i postkolonialnych interesów kilku państw członkowskich Unii Europejskiej, pozornie walczą z przemytem ludzi”. – Polacy od dawna boją się o swoją ojczyznę i swoje bezpieczeństwo, bo widzą, co dzieje się na zachodzie Europy w wyniku polityki migracyjnej – mówiła.

Podkreśliła, że „presja obywatelska ma sens”. – Wczoraj dowiedzieliśmy się, że Polska może ubiegać się o zwolnienie z relokacji migrantów czy płacenia za migrantów z innych państw Unii Europejskiej. Ale uwaga! To jest rozwiązanie tylko na rok. Potem Komisja Europejska co roku będzie decydowała, czy będzie dla nas łaskawa w temacie migracji, czy jednak nie – tłumaczyła.

Ewa Zajączkowska oceniła, że „pakt migracyjny dał możliwość Komisji Europejskiej corocznego szantażowania Polski w sprawie migracji”. – Będziemy o tym mówić głośno Polakom przez cały rok. I ta jednoroczna zasłona dymna nie oszuka moich rodaków. Nie dajmy się nabrać – powiedziała.

Zdaniem europoseł Konfederacji „jedyna szansa, to zbudowanie koalicji wewnątrz Unii Europejskiej i wysadzenie całego paktu migracyjnego w kosmos”.

