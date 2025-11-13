Zandberg: Rząd zapakował się w pułapkę Ziobry

W piątek Sejm uchylił immunitet posłowi Prawa i Sprawiedliwości, byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Polityk aktualnie czasowo przebywa w Budapeszcie. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom ABW.

Zandberg komentuje

Zdaniem Adriana Zandbera z Razem, rząd, na własne życzenie, wpadł w pułapkę zastawioną przez byłego ministra sprawiedliwości.

– Rząd się zapakował, na własne życzenie, w pułapkę Ziobry. W tej sprawie, moim zdaniem, należało po prostu przegłosować zdjęcie immunitetu i wezwać pana Ziobrę przed prokuratora. I dopiero wtedy pan Ziobro powiedział, że on się nie stawi przed prokuratorem, że nie będzie współpracować z instytucjami publicznymi w wyjaśnieniu tej sprawy, dopiero wtedy jest czas na wniosek aresztowy. Natomiast (...) tak naprawdę pan Ziobro dostał prezent od rządu – stwierdził poseł na antenie radiowej "Trójki".

Polityk wskazywał, że obecne natężenie sporu politycznego w kraju zaczęło zagrażać stabilności państwa. Stwierdził, że "spór polityczny zaczyna być ważniejszy od normalnego funkcjonowania instytucji".

– Mam z tym bardzo poważny problem i mam go szczerze mówiąc po obu stronach tego sporu, bo mam poczucie, że ta zapiekłość już jest na poziomie, na którym po prostu szkodzi funkcjonowaniu instytucji państwa – powiedział. Zandberg stwierdził również, że jest zwolennikiem przeprowadzenia "resetu konstytucyjnego", co, w jego opinii, doprowadziłoby to zakończenia sporu między dwiema największymi partiami w kraju.

