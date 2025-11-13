Matysiak przejdzie do PiS? "Pewnie miejsce by było"

Sytuację Matysiak komentował w Polskim Radiu 24 poseł PiS Krzysztof Lipiec. – Pani poseł była jednym z najbardziej merytorycznych posłów w tym mało licznym klubie poselskim z partii Razem – ocenił. Pytany o ewentualny transfer posłanki do PiS, stwierdził: "pewnie miejsce by było". – Ale to najpierw musi być wola pani poseł – zastrzegł.

– W wielu sprawach mamy wspólne zdanie, chociażby w sprawach polskiej gospodarki, w sprawach CPK – mówił poseł PiS o Paulinie Matysiak. – Są pewnie spore rozbieżności, jeśli chodzi o sprawy ideowe – dodał, zaznaczając jednak, że gospodarka jest najważniejsza. – Myślę, że dla takich ludzi, którzy wnoszą dobre rzeczy do polskiej polityki, miejsce się powinno znaleźć – ocenił. Przedstawił opinię, że jeśli posłanka wyrazi wolę, to "PiS otworzy swoje szerokie wrota dla ludzi dobrej woli".

"Zarząd Krajowy Razem zdecydował dziś jednogłośnie o skreśleniu Pauliny Matysiak z listy członkiń Razem" – podano w środę na profilu partii, którą kieruje Adrian Zandberg.

Formacja przekonuje, że "Matysiak od dłuższego czasu nie uzgadniała swoich działań i nie współpracowała z partią. Liczne próby włączenia jej w prace Razem i koła poselskiego okazały się nieskuteczne. W takiej sytuacji dalsza polityczna współpraca w ramach jednego ugrupowania jest niemożliwa". Jednocześnie padła deklaracja gotowości do "wspólnych działań w Sejmie".

Matysiak komentuje

Poseł Paulina Matysiak opublikowała wpis w serwisie X. "W 2017 roku wstępowałam do Razem, bo wierzyłam, że inna polityka jest możliwa i możliwe jest tworzenie w Polsce lewicy włączającej, a nie hermetycznej. Dziś, w 2025 roku, kiedy z tej partii zostałam wykluczona, dalej jestem przekonana, że potrzebujemy lewicy otwartej na różne punkty widzenia i różne środowiska społeczne, a nie takiej, która jest sekciarska" – wskazuje polityk.

"Moja praca związana z walką z wykluczeniem transportowym, bezpieczeństwem ruchu drogowego, dużymi i rozwojowymi inwestycjami takimi jak CPK, wspieraniem strony pracowniczej wciąż trwa. W tym zakresie nic się zmienia. Będę swoją pracę kontynuować jako posłanka niezrzeszona (z Kutna mnie nie wyrzucą). Dziękuję za wszystkie głosy wsparcia, które płyną od Państwa. To dużo dla mnie znaczy. Zostańmy w kontakcie!" – podsumowała Matysiak.

