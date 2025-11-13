"Bezczelny typ i tchórz". Rzecznik rządu uderza w Ziobrę

– Prokurator skierował dziś do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego Zbigniewa Z. – przekazał w czwartek rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Piotr Nowak.

– Funkcjonariusze ABW ustalili, że podejrzany przebywa na Węgrzech, więc nie udało się go zatrzymać. Prokurator wystąpił dziś do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Uzasadniał istnienie przesłanki ogólnej, czyli dużego prawdopodobieństwa, że podejrzany popełnił zarzucane mu przestępstwa – poinformował prok. Nowak podczas briefingu prasowego. – Zdaniem prokuratora zachodzą także przesłanki szczególne: trzy z czterech, które polskie przepisy przewidują: obawę ukrycia się lub ucieczki, obawę matactwa i groźbę wymierzenia surowej kary. Najważniejszą przesłanką jest ta pierwsza. (...) Z dokumentacji wynika, że Zbigniew Z. nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania – dodał.

Szłapka: Sprawa Ziobry jest dewastująca dla PiS

Do sprawy Zbigniewa Ziobry odniósł się w czwartek rzecznik rządu Adam Szłapka.

– Tu jest pewność. Prędzej czy później stanie przed wymiarem sprawiedliwości. On oczywiście się boi, on oczywiście czuje się winny, dlatego ucieka. Przecież to on mówił uczciwi nie mają się czego bać a teraz się boi. To wniosek jest jasny – powiedział polityk Koalicji Obywatelskiej na antenie TVN24.

Ze strony przedstawiciela Rady Ministrów padły mocne słowa pod adresem posła PiS.

– Wyjątkowo bezczelny typ i tchórz. Polacy się brzydzą tchórzostwem i pokazała to sieć bardzo wyraźnie. 96 proc. komentarzy w internecie w sprawie Zbigniewa Ziobry były krytyczne wobec Zbigniewa Ziobry – powiedział Szłapka.

– Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość zdaje sobie sprawę, jak sprawa Ziobry jest dewastująca dla Prawa i Sprawiedliwości – dodał rzecznik rządu.

