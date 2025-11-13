Co Polacy myślą o azylu Ziobry na Węgrzech? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Jednocześnie Prokuratura Krajowa poinformowała dziś, że skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla byłego ministra sprawiedliwości.

Sondaż: większość Polaków przeciwna azylowi

Na pytanie, czy Zbigniew Ziobro powinien starać się o ochronę polityczną na Węgrzech, 56,9 proc. badanych odpowiedziało "nie". "Raczej tak" wskazało 14,3 proc., "zdecydowanie tak" – 18,7 proc., a 10,1 proc. nie miało zdania. Opinie zależały od sympatii politycznych. Aż 72 proc. wyborców PiS popiera ewentualny azyl. W Koalicji Obywatelskiej – zaledwie 7 proc. Zwolennicy Trzeciej Drogi są podzieleni (48 proc. za, 51 proc. przeciw), natomiast 96 proc. elektoratu Nowej Lewicy odrzuca pomysł.

Sondaż opublikowano kilka dni po uchyleniu przez Sejm immunitetu byłego ministra, co umożliwiło postawienie mu 26 zarzutów dotyczących m.in. Funduszu Sprawiedliwości i finansowania systemu Pegasus.

Prokuratura składa wniosek o areszt

Tymczasem w czwartek po południu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że śledczy złożyli do sądu wniosek o zastosowanie wobec Ziobry trzymiesięcznego aresztu. – Funkcjonariusze ABW ustalili, że podejrzany przebywa na Węgrzech, więc nie udało się go zatrzymać – przekazał Nowak. Jak dodał, prokurator wskazał na trzy kluczowe przesłanki: obawę ucieczki lub ukrywania się, możliwość matactwa oraz grożącą surową karę. Prokuratura podkreśla również, że z dokumentacji wynika brak stałego miejsca zamieszkania Ziobry w Polsce, co samo w sobie mogłoby uzasadniać wniosek o areszt.

W komunikacie Prokuratury Krajowej wskazano, że pozyskana opinia onkologiczna potwierdza "dobry stan psychofizyczny" Ziobry, pozwalający na prowadzenie czynności procesowych. Zastrzeżono jednak, że ewentualna konieczność kontynuacji leczenia mogłaby uniemożliwić aresztowanie. W razie zatrzymania stan zdrowia byłego ministra oceni biegły lekarz.

Śledczy zarzucają Ziobrze m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała przywłaszczyć ponad 150 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości. Maksymalna kara w tej sprawie to 25 lat pozbawienia wolności.

