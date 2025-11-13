Jest wniosek prokuratury o areszt dla Ziobry

– Prokurator skierował dziś do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec podejrzanego Zbigniewa Z. – przekazał rzecznik PK, prok. Piotr Nowak.

– Funkcjonariusze ABW ustalili, że podejrzany przebywa na Węgrzech, więc nie udało się go zatrzymać. Prokurator wystąpił dziś do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Uzasadniał istnienie przesłanki ogólnej, czyli dużego prawdopodobieństwa, że podejrzany popełnił zarzucane mu przestępstwa – poinformował Nowak podczas briefingu prasowego. – Zdaniem prokuratora zachodzą także przesłanki szczególne: trzy z czterech, które polskie przepisy przewidują: obawę ukrycia się lub ucieczki, obawę matactwa i groźbę wymierzenia surowej kary. Najważniejszą przesłanką jest ta pierwsza. (...) Z dokumentacji wynika, że Zbigniew Z. nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania – dodał.

– Z uzyskanej dokumentacji wynika, że Zbigniew Z. nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, jest to również zgodne z oświadczeniem obrońcy. W sumie ta okoliczność sama w sobie mogłaby stanowić uzasadnienie wniosku o tymczasowe aresztowanie – mówił prok. Nowak.

PK: Stan zdrowia pozwala na areszt

"Zgodnie z art. 259 § 1 k.p.k. należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, gdy pozbawienie podejrzanego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo.

Z uzyskanej dotychczas przez prokuratora opinii z zakresu onkologii wynika, że stan psychofizyczny Zbigniewa Z. jest dobry, pozwalający na przeprowadzenie z jego udziałem czynności procesowych. Jednocześnie biegła zastrzegła, że jeśli Zbigniew Z. będzie wymagał kontynuacji leczenia, nie będzie to możliwe w warunkach pozbawienia wolności.

W razie zatrzymania podejrzanego Zbigniewa Z. zostanie on przebadany przez odpowiedniego lekarza w celu ustalenia jego aktualnego stanu zdrowia oraz konieczności i możliwości leczenia w warunkach izolacji.

Jeżeli z opinii biegłego lekarza będzie wynikać, że stan zdrowia podejrzanego nie pozwala na zastosowanie tymczasowego aresztowania (z uwagi na uzasadnioną obawę poważnego zagrożenia dla jego życia lub zdrowia), prokurator odstąpi od jego zastosowania" – podano w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Dopaść Ziobrę

7 listopada Sejm zgodził się na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. ABW dostała zadanie doprowadzenia byłego ministra sprawiedliwości do prokuratury. Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratorów, były szef MS założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła z funduszu ponad 150 mln zł. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro zaprzecza wszystkim zarzutom. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych oskarżył premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "sądową ustawę".

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" – napisał Ziobro na platformie X.

