Sikorski poucza Węgry. "Obowiązuje ich lojalność"

– Jeśli minister Zbigniew Ziobro uważa, że nic złego nie zrobił, to przypomnę jego własne słowa: "niewinni nie mają się czego obawiać" – powiedział w Polsat News minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Dodał, że zachowanie Ziobry to "smutna degrengolada kogoś, kto chciał uchodzić za szeryfa". – Prokuratura i sądy wzywają do wyjaśnień – zaznaczył szef polskiej dyplomacji.

– To smutne, że cała Europa widzi, że były minister sprawiedliwości ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Liczyłbym na to, że Węgry nie powtórzą tego precedensu – zaznaczył Sikorski, nawiązując do udzielenia wcześniej azylu politycznego Marcinowi Romanowskiemu. – Obowiązuje ich lojalność wobec krajów UE, nawet wobec takich, których nie lubią – dodał.

Sikorski ostrzegł Budapeszt mówiąc, że udzielenie azylu byłemu ministrowi sprawiedliwości "to będzie kolejny nieprzyjazny krok wobec Polski". – Jeśli to zrobią, to spotka się to z reakcją dyplomacji – zaznaczał. Minister przekazał, że "patrioci mówią o suwerenności, a gdy trzeba zmierzyć się z konsekwencjami swoich decyzji to uciekają". – To hipokryzja. Maksyma im więcej mówią o patriotyzmie, tym więcej kradną ma tu zastosowanie – powiedział Sikorski.

Ziobro mówi, kiedy jest gotów wrócić do Polski

Zbigniew Ziobro przebywa na Węgrzech. W środę w Polsat News zapytany, co musi się wydarzyć, by wrócił do kraju odparł, że "musi działać państwo prawa".

– To proste. Każdy może ocenić, czy nielegalne odwoływanie prezesów sądów, czy nielegalne likwidowanie systemu losowego przydziału sędziów na rzecz wskazywania odręcznie sędziów, którzy mają rozpoznawać sprawę, zaufanych ministra sprawiedliwości, to jest łatwe do oceny, czy system jest zgodny z prawem, czy też nie – przekazał były minister sprawiedliwości.

Kilka dni temu mec. Bartosz Lewandowski, adwokat Ziobry powiadomił, że jego klient zaproponował prokuraturze, by przeprowadziła przesłuchanie poza granicami kraju.

