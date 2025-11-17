"Cel jest jasny". Ekspert o dywersji na polskiej kolei

Płk Małecki stwierdził, że wszystko wskazuje na to, że za incydentami stoją rosyjskie służby. Celem Moskwy jest wywołanie niepokoju oraz wprowadzenie społeczeństwa w stan zagrożenia i niepokoju.

– Wszystko wskazuje na to, że to dzieło Rosjan, ale nadal nie mamy zbyt wielu informacji. Była to istotna linia kolejowa, więc istotnie uderza to w nasze bezpieczeństwo. Cel jest jasny – wywołanie niepokoju, skupić uwagę mediów i wywołać dyskusje, być może też w temacie dalszego wsparcia dla Ukrainy – powiedział były szef AW i dodał, że z pewnością była to "robota specjalistów".

Płk Małecki wskazał, że Rosjanie najprawdopodobniej będą nadal eskalować i prowokować. Ostatnie wydarzenia na kolei oraz naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez drony, które miało miejsce we wrześniu tego roku to "wyraźna demonstracja ich możliwości".

– To niestety krok w kierunku eskalacji. Nie cofają się, nie odstawiają nogi i prowokują – ocenił.

Dywersja na kolei

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że wysadzenie toru kolejowego na trasie Warszawa-Lublin to bezprecedensowy akt dywersji wymierzony w bezpieczeństwo państwa polskiego i jego obywateli.

W siedzibie MSWiA zwołano spotkanie szefa resortu Marcina Kierwińskiego z kierownictwem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. W naradzie biorą udział również minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek, minister infrastruktury Dariusz Klimczak i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Na incydent zareagowały również polskie wojsko oraz Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. BBN zapewnił, że prezydent Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany o rozwoju sytuacji.

"To poważna sytuacja, dlatego wymaga szczególnego monitoringu oraz rzetelnego komunikowania przez wszystkie strony zaangażowane w jej wyjaśnianie" – czytamy na oficjalnym profilu BBN na platformie X.

