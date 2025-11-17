"Seria pozornie niepowiązanych zdarzeń". Szefernaker: To nie są przypadki

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker w obszernym wpisie w social mediach zauważył, że „w jeden weekend zdarzyła się seria pozornie niepowiązanych zdarzeń”.

Szokująca aukcja w Niemczech i wpis ambasadora

„Każde z nich mogłoby przejść osobno… ale razem układają się w obraz sytuacji, w której znaleźliśmy się jako państwo i którą musimy natychmiast odwrócić, jeśli chcemy, by Polska pozostała suwerenna i bezpieczna” – zauważył.

Zwrócił uwagę, że najpierw była wiadomość „o haniebnej niemieckiej aukcji artefaktów, dowodów niemieckich zbrodni wojennych”.

„W tym samym czasie niemiecki ambasador atakuje raport reparacyjny, czyli pracę 45 polskich naukowców, którzy opisali śmierć sześciu milionów naszych Rodaków i gigantyczne straty naszej Wspólnoty. Niemiecki ambasador określa ten raport jako »pomoc Putinowi«. W tle – finansowana z naszych pieniędzy – telewizja publiczna w likwidacji, postanawia »dorzucić swoje«, emitując film »Wśród swoich«. Dodatkowo cała Polska ma się ekscytować niekończącym spektaklem ścigania byłego ministra, grzybobraniem premiera czy seansem filmowym z popcornem” – napisał Paweł Szefernaker.

W ocenie szefa Gabinetu Prezydenta RP „ten chaos odwraca uwagę i oczy opinii publicznej od rzeczy najistotniejszych”.

Akty dywersji w Polsce. Prezydent oczekuje informacji

„W tym samym czasie, »ktoś« wysadza w powietrze tory między Dęblinem a Warszawą i uszkadza trakcję kolejową koło Puław” – podkreślił.

Dodał, że prezydentowi RP – Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych – odmawia się kontaktu z szefami najważniejszych służb.

Zdaniem Pawła Szefernakera „to nie są »przypadki«”. „To sygnały większej choroby, którą można uleczyć tylko wspólnym wysiłkiem, rozsądkiem i powrotem do powagi państwa, ciągłości instytucji i patriotyzmu, który nie jest na pokaz. Lekarstwem na tę chorobę jest odejście od partykularnego interesu i zajęcie się sprawami Polski. Zamiast nagrywania filmów, trzeba zająć się bezpieczeństwem polskich rodzin” – napisał.

Prezydencki minister zauważył, że „bezpieczeństwo państwa to najważniejsze zadanie władz!”.

„Czas na stanowcze i odpowiedzialne działania. Społeczeństwo musi być informowane a nie dezinformowane o sytuacji w kraju” – dodał.

Podkreślił, że prezydent oczekuje na pełne i wyczerpujące informacje od szefów służb na temat bezpieczeństwa Polaków.

